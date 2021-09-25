Коронавирус идёт на спад в Мангистау

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За прошедшие сутки в Мангистауской области коронавирус зарегистрировали у 13 человек. При этом в регионе зафиксировано 27 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 510 заражений. На втором месте Алматинская область - 262 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 261 человека.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 844 случая заражения COVID-19. Выздоровели 20 025 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 25 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская и Мангистауская области.