Актауский детский сад стал первым в республиканском конкурсе профсоюзных организаций

Победители конкурса с организаторами. Фото предоставлено Н.Храмовой

В республиканском конкурсе приняла участие 31 первичная организация отраслевого профсоюза, признанная победителями региональных конкурсов.



Представители Актау уступили коллегам из Кызылорды, получившим Гран-при конкурса.



Профсоюзной организации Актауского детского сада вручен диплом Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, а также денежная премия.



Смотр-конкурс проводился в целях активизации деятельности первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. Смотр способствует развитию профсоюзного единства и солидарности членов профсоюза, распространению передового опыта профсоюзной работы.