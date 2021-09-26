Актауский детский сад стал первым в республиканском конкурсе профсоюзных организаций

Победители конкурса с организаторами. Фото предоставлено Н.Храмовой
В республиканском конкурсе приняла участие 31 первичная организация отраслевого профсоюза, признанная победителями региональных конкурсов.
Представители Актау уступили коллегам из Кызылорды, получившим Гран-при конкурса.
Профсоюзной организации Актауского детского сада вручен диплом Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, а также денежная премия.
Смотр-конкурс проводился в целях активизации деятельности первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. Смотр способствует развитию профсоюзного единства и солидарности членов профсоюза, распространению передового опыта профсоюзной работы.
Представители Актау уступили коллегам из Кызылорды, получившим Гран-при конкурса.
Профсоюзной организации Актауского детского сада вручен диплом Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, а также денежная премия.
Смотр-конкурс проводился в целях активизации деятельности первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. Смотр способствует развитию профсоюзного единства и солидарности членов профсоюза, распространению передового опыта профсоюзной работы.
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