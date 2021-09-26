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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:42

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Актауский детский сад стал первым в республиканском конкурсе профсоюзных организаций

По итогам республиканского смотра-конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация» первое место занял профсоюз Актауского детского сада №46 «Балбулак». Смотр прошел в Туркестане. Организаторы конкурса - Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки.

Победители конкурса с организаторами. Фото предоставлено Н.Храмовой
В республиканском конкурсе приняла участие 31 первичная организация отраслевого профсоюза, признанная победителями региональных конкурсов.

Представители Актау уступили коллегам из Кызылорды, получившим Гран-при конкурса.

Профсоюзной организации Актауского детского сада вручен диплом Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки, а также денежная премия.

Смотр-конкурс проводился в целях активизации деятельности первичных профсоюзных организаций по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов. Смотр способствует развитию профсоюзного единства и солидарности членов профсоюза, распространению передового опыта профсоюзной работы.



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