Цены завышали на продукты в Мангистау

- Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания - это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, - отметил премьер-министр Аскар Мамин.

Агентством по защите и развитию конкуренции выявлены 48 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Нур-Султане, Алматы, а также в Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.Главам этих регионов указано на необходимость срочного принятия мер по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку.