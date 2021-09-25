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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:48

Просмотров: 676

Памятную доску ветерану ВОВ установили в Актау

Ко Дню города установлена памятная доска ветерану Великой Отечественной войны и заслуженному работнику сельского хозяйства Казахстана Бисемби Арипову, передаёт пресс-служба городского акимата.

Фото с официального аккаунта городского акимата
В мероприятии приняли участие заместитель акима города Абилкаир Байпаков, родные и друзья ветерана.

Памятную доску ветерану ВОВ установили в Актау


Бисемби Арипов родился в 1921 году в Мангистауском районе. Трудовую деятельность начал в 1940 году главным бухгалтером колхоза «Бірлік күш» в Тущыкудыке, и одним из первых отправился на войну. Был трижды тяжело ранен и в 1943 году вернулся на родину.

После окончания 10 класса он поступил в Саратовско-Алматинский зооветинститут.

Бисемби Арипов с самого раннего возраста отличался трудолюбием, высоким уровнем знаний, ответственностью, народным подходом к делам страны и общества.

Такие труды краеведа как «Асулар», «Маңғыстау – маңғаз мекенім», «Ел тарихы және есімдегілер» и «Ел басынан өткен күн» обогащают наше национальное духовное достояние.

Памятную доску ветерану ВОВ установили в Актау


Писатель, общественный деятель, внёсший особый вклад в развитие региона, умер в августе 2013 года в возрасте 92 лет.

В ближайшее время в свет выйдет его книга «Маңғыстау сонадайдан тозаңытқан...».



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