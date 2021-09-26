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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:59

Просмотров: 580

Коронавирус выявлен у 17 человек в Мангистау

За прошедшие сутки в Мангистау COVID-19 официально зарегистрировали у 17 человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
По состоянию на 26 сентября в Мангистауской области коронавирус зарегистрировали у 17 человек. При этом в регионе зафиксировано 25 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 491 заражение. На втором месте Алматинская область - 221 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 184 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 861 случай заражения COVID-19. Выздоровели 20 050 человек.

Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 155 311 человек, II-м компонентом - 129 270 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.

В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.



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Комментарии ( 3 )

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Aktcitizen (Посетители) Сегодня, 14:06
Цитата: Vohazab
очему выздоровевших всего 25? Две недели назад заболевших фиксировали по 150-200 человек в день! Где они все?


Болеют ишшо. две недели же минимум чтобы повторый пцр сдавать.
 
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  • Papirosso
 diger (Посетители) Сегодня, 13:39
Vohazab,Статистика нужна, для отчёта о потраченых финансах,так что всё не просто для галочки. Всем известно,что за работу с ковидными больными медперсонал получает денежное вознаграждение,там свои интересы... Можно вообще всё время находить больных, было бы за что...
 
-1
  • Wins
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • diger
  • Papirosso
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:22
Почему выздоровевших всего 25? Две недели назад заболевших фиксировали по 150-200 человек в день! Где они все? От балды вся эта статистика!
 
 

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