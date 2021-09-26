Коронавирус выявлен у 17 человек в Мангистау

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По состоянию на 26 сентября в Мангистауской области коронавирус зарегистрировали у 17 человек. При этом в регионе зафиксировано 25 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 491 заражение. На втором месте Алматинская область - 221 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Нур-Султан. Там коронавирус подтвердился у 184 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 861 случай заражения COVID-19. Выздоровели 20 050 человек.



Мангистау остаётся по-прежнему аутсайдером по темпам вакцинации. Так, I-м компонентом вакцинированы 155 311 человек, II-м компонентом - 129 270 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 26 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангистауская области.