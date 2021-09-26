Авто проехало по тротуару в центре Актау: Полиция нашла нарушителя

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Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя Lada Priora, который проехался по тротуарной дорожке в 8 микрорайоне у Дома профсоюзов.
На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Теперь же нарушителю грозит штраф в размере 15 месячных расчётных показателей, то есть 43 755 тенге.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости».
На водителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения).
Теперь же нарушителю грозит штраф в размере 15 месячных расчётных показателей, то есть 43 755 тенге.
Напомним, видео с нарушением было опубликовано в рубрике «Народные новости».