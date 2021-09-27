Фото Сергея Хачатряна
Фотографиями небесного явления жители делятся в социальных сетях. Предлагаем вашему вниманию небольшую подборку снимков утренней радуги глазами жителей Актау.
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Понедельник, 27 Сентября
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Радугу сфотографировали жители Актау
Комментарии ( 3 )
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