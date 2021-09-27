Такое место загадили: Житель Актау возмутился состоянием природного источника

Автор видео рассказал, что снял его в субботу, 25 сентября, в районе впадины Карагие.- Источник «Прохлада». Мы жалуемся, что воды нет, и при этом мы разрушили наш чистый и прозрачный источник, дарованный нам природой. Такое место загадили. Неужели нельзя привести в порядок? - говорит автор видео.В источнике, как рассказал Нуркен Тажибай, находится мусор: пластиковые бутылки и другие отходы.