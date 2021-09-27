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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 1067

Такое место загадили: Житель Актау возмутился состоянием природного источника

Житель Актау Нуркен Тажибай снял на видео состояние природного источника «Прохлада». По словам мужчины, место отдыха загажено.

Кадр видео
Автор видео рассказал, что снял его в субботу, 25 сентября, в районе впадины Карагие.

- Источник «Прохлада». Мы жалуемся, что воды нет, и при этом мы разрушили наш чистый и прозрачный источник, дарованный нам природой. Такое место загадили. Неужели нельзя привести в порядок? - говорит автор видео.

В источнике, как рассказал Нуркен Тажибай, находится мусор: пластиковые бутылки и другие отходы.




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Комментарии ( 2 )

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Алиев Айболат (Посетители) Сегодня, 12:07
Я там был как-то раз. Там по большее части загадили животные особенно лошади. ну и без люди тоже не обошлось!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • Pinochet
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:21
Вандализм - хроническая болезнь многих наших земляков.
Горбатого могила исправит.
Печально все это.
Как это лечить? Не знаю.
 
 

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