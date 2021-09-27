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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 249

За реализацию проекта по увеличению производства питьевой воды в Актау с чиновников спросят персонально

Глава региона ознакомился с проектом по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий», производительность которого будет увеличена в два раза до конца 2022 года, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
В ходе визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию региона подверг критике затягивание реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.

На данный момент мощность опреснительного завода составляет 20 тысяч кубометров воды в сутки. После завершения проекта расширения техническая возможность предприятия увеличится вдвое, до 40 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта составляет 12,3 миллиарда тенге, из которых из республиканского бюджета выделено 7,7 миллиарда тенге. Остальная часть также будет запрошена из республиканского бюджета. Соответствующая бюджетная заявка уже подана в отраслевое министерство.

Ожидаемая дата окончания работ - второй квартал 2022 года.

- Бесперебойное обеспечение региона питьевой водой является наиважнейшей задачей и находится на личном контроле главы государства. Все причастные должностные лица будут нести персональную ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию проектов, нацеленных на увеличение производства питьевой воды, - сказал Нурлан Ногаев в ходе посещения завода.



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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:47
ни единому слову не верю
 
 

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