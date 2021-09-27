За реализацию проекта по увеличению производства питьевой воды в Актау с чиновников спросят персонально

Фото пресс-службы акима области

В ходе визита в Мангистаускую область президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию региона подверг критике затягивание реализации проекта по увеличению мощности опреснительного завода «Каспий» и рост его стоимости. Президент дал поручение до конца следующего года завершить проект.



На данный момент мощность опреснительного завода составляет 20 тысяч кубометров воды в сутки. После завершения проекта расширения техническая возможность предприятия увеличится вдвое, до 40 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта составляет 12,3 миллиарда тенге, из которых из республиканского бюджета выделено 7,7 миллиарда тенге. Остальная часть также будет запрошена из республиканского бюджета. Соответствующая бюджетная заявка уже подана в отраслевое министерство.



Ожидаемая дата окончания работ - второй квартал 2022 года.



- Бесперебойное обеспечение региона питьевой водой является наиважнейшей задачей и находится на личном контроле главы государства. Все причастные должностные лица будут нести персональную ответственность за своевременный ввод в эксплуатацию проектов, нацеленных на увеличение производства питьевой воды, - сказал Нурлан Ногаев в ходе посещения завода.