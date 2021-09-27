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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 427

Проблемами города занялся аким области! В Актау обещают увеличить мощность канализационных очистных сооружений

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев ознакомился с работой «Канализационных очистных сооружения №1 и №2 города Актау» (КОС-1 и КОС-2), сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима области
Проблемным вопросом на КОС-1, как сообщает пресс-служба акима области, является техническое состояние сооружения. Более 70 процентов стоков города приходятся на нижние микрорайоны.

- Для того, чтобы обеспечить верхние микрорайоны своевременной работой канализационных систем, что возможно при переключении стоков с нижних микрорайонов на верхние, необходимо провести работы по реконструкции КОС-1 на канализационную насосную станцию и предусмотреть высадку зелёных насаждений на территории сооружения, - сообщили в пресс-службе акима области.

На данный момент производственная мощность КОС-1 составляет 22 тысячи м3 сточных вод в сутки, КОС-2 – 18-20 тысяч м3 сточных
вод в сутки. Износ предприятия КОС-1 составляет 80 процентов. Также имеются проблемы с дефицитом кадров и плохим материально-техническим обеспечением.

- В связи с ростом населения города мощности КОС-2 оказалось недостаточно, поэтому разработана проектно-сметная документация для увеличение мощности КОС-2 на ещё 40 тысяч м3 в сутки, что обеспечит беспрепятственный сбор, отведение и очистку поверхностных стоков, - сообщила пресс-служба акима области.



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Комментарии ( 1 )

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ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:09
... Более 70 процентов стоков города приходятся на нижние микрорайоны... сколь лет это длится? за годы независимости финансировали? сколь акимов поменялось? проблем не было эти годы нигде? podzatylnik
 
 

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