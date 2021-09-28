В Мангистау планируется открытие полигона для строительных отходов

Фото пресс-службы акима области

В ходе визита в Мангистаускую область Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области высказался по поводу местных экологических проблем. Президент поручил правительству и акимату области в течение трёх лет создать целостную инфраструктуру сбора, сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов, а также привести полигоны в соответствие с нормативными требованиями.



Так, на сегодняшний день в сельском округе Баянды Мунайлинского района уже проводится второй этап реконструкции полигона. К слову, данный полигон начал действовать в 2015 году. Он состоит из шести котлованов общей площадью 25 гектаров. С момента действия полигона сюда свозят все твёрдые бытовые отходы Актау и Мунайлинского района. Однако нехватка техники и оборудования может в будущем создать серьёзные эпидемиологические риски для региона, поэтому на данный момент основной задачей является установка сортировочных линий.



Помимо этого Нурлану Ногаеву доложили, что отдельной проблемой остаётся скопление большого количества свалок строительного мусора, так как регион является одним из лидеров по строительству в республике.



- В Мангистауской области в связи с активным темпом строительства планируется организовать открытие площадки по сбору и переработке строительных отходов в Мунайлинском районе. В регионе сбором и вывозом ТБО занимается 21 организация. По региону имеются более 12 тысяч контейнеров для хранения мусора. Необходимо ещё около 17 тысяч, - сообщил Дуйсен Кусбеков, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.