COVID-19 выявили у двух человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 1719 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано два новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечился 2781 человек, из них 10 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 873 случая заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 413 заражений. На втором месте Нур-Султан - 183 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 175 человек.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечился 2781 человек, из них 10 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и семь летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 873 случая заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 413 заражений. На втором месте Нур-Султан - 183 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 175 человек.
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