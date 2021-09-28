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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:22

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Пограничники Мангистау вернули владельцу унесенный штормом в море катер

Сотрудники департамента пограничной службы КНБ РК Мангистауской области обнаружили катер, который унесло в море из-за сильного шторма. На поиски судна ушли сутки. Сегодня катер вернули владельцу. Об этом сообщил Ерсин Кайбуллин, руководитель пресс-центра департамента.

Передача ключей владельцу. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным
Пограничники передали ключи от катера законному владельцу.

- Я обратился в департамент пограничной службы области с заявлением. Меньше чем через сутки нашли катер. Выражаю огромную благодарность департаменту, всему министерству обороны за оперативность и отзывчивость, - сказал Альберт Буралиев, владелец катера.

Как рассказал Берик Мухамеджанов, начальник отдела дознания и административного производства департамента ПС КНБ РК области, пограничники в течение суток по сигналам радиолокационной станции занимались поиском судна.



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