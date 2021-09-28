Пограничники Мангистау вернули владельцу унесенный штормом в море катер

Передача ключей владельцу. Фото предоставлено Е.Кайбуллиным

Пограничники передали ключи от катера законному владельцу.



- Я обратился в департамент пограничной службы области с заявлением. Меньше чем через сутки нашли катер. Выражаю огромную благодарность департаменту, всему министерству обороны за оперативность и отзывчивость, - сказал Альберт Буралиев, владелец катера.



Как рассказал Берик Мухамеджанов, начальник отдела дознания и административного производства департамента ПС КНБ РК области, пограничники в течение суток по сигналам радиолокационной станции занимались поиском судна.