В Актау водители пожаловались на отсутствие дизельного топлива

Иллюстрация к материалу
По словам автомобилистов, дизельное топливо отсутствует на многих заправочных станциях города.
- В нашем регионе острейшим образом встал вопрос о дизельном топливе. Его попросту нет нигде. Все представительства крупных компаний, такие как «Helios», «Sinooil», «Qazaq oil» не продают даже по картам и талонам. Грузоперевозки скоро окончательно встанут. Как акимат ещё хочет сохранить цены на продукты, если их нечем возить, - жалуется автовладелец Дмитрий.
Со слов другого автовладельца, если в минувшие выходные дизельное топливо можно было найти на заправках «Барс Ойл» и «Нурас», то сегодня в Актау его попросту нет ни на одной заправке.
Дефицит дизельного топлива наблюдается в нескольких регионах Казахстана. К примеру, в Шымкенте руководители мелких АЗС заявили о критическом положении. Запасы нефтепродуктов на исходе, а пополнить нечем. Дефицит стали ощущать в Туркестанской области и Уральске.
Похожая ситуация сложилась и в Петропавловске. Тут дефицит топлива наблюдается уже неделю, но пока никакого решения не найдено.
По данным телеканала «КТК», дефицит топлива сейчас ощущают практически все регионы. Ситуацию может усугубить остановка Павлодарского НПЗ. Его плановый ремонт начнется 1 октября. Исправить ситуацию власти в Минэнерго планируют с помощью соседей, закупив недостающее сырье у России.
- В нашем регионе острейшим образом встал вопрос о дизельном топливе. Его попросту нет нигде. Все представительства крупных компаний, такие как «Helios», «Sinooil», «Qazaq oil» не продают даже по картам и талонам. Грузоперевозки скоро окончательно встанут. Как акимат ещё хочет сохранить цены на продукты, если их нечем возить, - жалуется автовладелец Дмитрий.
Со слов другого автовладельца, если в минувшие выходные дизельное топливо можно было найти на заправках «Барс Ойл» и «Нурас», то сегодня в Актау его попросту нет ни на одной заправке.
Дефицит дизельного топлива наблюдается в нескольких регионах Казахстана. К примеру, в Шымкенте руководители мелких АЗС заявили о критическом положении. Запасы нефтепродуктов на исходе, а пополнить нечем. Дефицит стали ощущать в Туркестанской области и Уральске.
Похожая ситуация сложилась и в Петропавловске. Тут дефицит топлива наблюдается уже неделю, но пока никакого решения не найдено.
По данным телеканала «КТК», дефицит топлива сейчас ощущают практически все регионы. Ситуацию может усугубить остановка Павлодарского НПЗ. Его плановый ремонт начнется 1 октября. Исправить ситуацию власти в Минэнерго планируют с помощью соседей, закупив недостающее сырье у России.