Коронавирус выявлен у 15 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в Мангистауской области коронавирус зарегистрировали у 15 человек. При этом в регионе зафиксировано 25 фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 426 заражений. На втором месте Нур-Султан - 196 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 181 человека.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 888 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 20 099 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 29 сентября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Костанайская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.