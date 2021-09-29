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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:35

Просмотров: 1351

Карантинные ограничения смягчили в Мангистау

Постановление о послаблении ограничительных карантинных мер подписал главный государственный санитарный врач региона, сообщает департамент санитарно-эпидемиологического контроля Мангистаусской области.

Фото Рашида Исмагилова
Новое постановление вступило в силу сегодня, 29 сентября.

В настоящее время разрешается работа всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».

В будние дни для всех объектов - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00.

В выходные дни - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00. Это при условии наличия безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трёх месяцев) у сотрудников и посетителей.

Полный текст постановления можно скачать здесь.



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Комментарии ( 1 )

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Галина63 (Посетители) Сегодня, 17:31
Это уже все разрешали. Где общественный транспорт в воскресенье?
 
 

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