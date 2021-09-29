Карантинные ограничения смягчили в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
Новое постановление вступило в силу сегодня, 29 сентября.
В настоящее время разрешается работа всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».
В будние дни для всех объектов - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00.
В выходные дни - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00. Это при условии наличия безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трёх месяцев) у сотрудников и посетителей.
Полный текст постановления можно скачать здесь.
В настоящее время разрешается работа всех объектов в соответствии с критериями ограничения деятельности социально-экономических объектов, которые участвуют в проекте «Ashyq».
В будние дни для всех объектов - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00.
В выходные дни - до 00:00, лидерам проекта - до 02:00. Это при условии наличия безопасного «зелёного» статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трёх месяцев) у сотрудников и посетителей.
Полный текст постановления можно скачать здесь.