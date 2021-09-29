Житель Алматы посещал врача в Актау, не приезжая в наш город

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Свое обращение житель Алматы Вячеслав Павленко опубликовал 27 сентября в группе «Дежурный по городу Алматы» в социальной сети Facebook.
По словам мужчины, он скачал себе на телефон мобильное приложение «DamuMed» и обнаружил, что осенью 2020 года был на приёме у врача в городской поликлинике.
Также Вячеслав Павленко рассказал, что в прошлом году он был прикреплён к частной клинике у себя в Алматы. С сентября клиника перестала принимать пациентов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) и его прикрепили к студенческой поликлинике №7.
Данный пост прокомментировала главный врач бывшей студенческой поликлиники №7 Айгуль Асен, а ныне «Городская поликлиника №7». По её словам, частная клиника, к которой был прикреплён Вячеслав Павленко, отказалась от государственного заказа.
На вопрос, почему приложение «DamuMed» выдало ошибку, Вячеслав Павленко ответа не получил.
По словам мужчины, он скачал себе на телефон мобильное приложение «DamuMed» и обнаружил, что осенью 2020 года был на приёме у врача в городской поликлинике.
- Я-то в Актау никогда не был, но каким-то образом очно там присутствовал, - задаётся вопросом автор обращения.
Также Вячеслав Павленко рассказал, что в прошлом году он был прикреплён к частной клинике у себя в Алматы. С сентября клиника перестала принимать пациентов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) и его прикрепили к студенческой поликлинике №7.
- Причём, прикрепили без моего согласия и ведома. Вот и вся медицина: то в Актау на приём ходишь, то к студенческой поликлинике прикрепляют, - удивился Вячеслав Павленко.
Данный пост прокомментировала главный врач бывшей студенческой поликлиники №7 Айгуль Асен, а ныне «Городская поликлиника №7». По её словам, частная клиника, к которой был прикреплён Вячеслав Павленко, отказалась от государственного заказа.
- По согласованию Филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» и управления общественного здоровья Алматы было принято решение и издан приказ №335 от 27 августа 2021 года «О перераспределении населения на оказание амбулаторно-поликлинической помощи», согласно которого прикреплённое население ТОО «Ассистанс компания «Меди Сервис» распределено в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7» (бывшая студенческая поликлиника №7). По регистру прикреплённого населения (РПН) Вячеслав Павленко прикреплён к городской поликлинике №7 с 3 сентября 2021 года по уч.ВОП №28. Наши сотрудники несколько раз старались связаться с ним, чтобы уведомить о данном случае, но по указанному в базе контактному телефону никто не отвечал. Также, по данным ИС «Дамумед», консультативно-диагностические услуги, зарегистрированные в городской поликлинике №7 на имя Вячеслава Павленко, с момента прикрепления и за 2021 год в целом отсутствуют, - написала Асен Айгул.
На вопрос, почему приложение «DamuMed» выдало ошибку, Вячеслав Павленко ответа не получил.