Житель Алматы посещал врача в Актау, не приезжая в наш город

- Я-то в Актау никогда не был, но каким-то образом очно там присутствовал, - задаётся вопросом автор обращения.

- Причём, прикрепили без моего согласия и ведома. Вот и вся медицина: то в Актау на приём ходишь, то к студенческой поликлинике прикрепляют, - удивился Вячеслав Павленко.

- По согласованию Филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» и управления общественного здоровья Алматы было принято решение и издан приказ №335 от 27 августа 2021 года «О перераспределении населения на оказание амбулаторно-поликлинической помощи», согласно которого прикреплённое население ТОО «Ассистанс компания «Меди Сервис» распределено в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7» (бывшая студенческая поликлиника №7). По регистру прикреплённого населения (РПН) Вячеслав Павленко прикреплён к городской поликлинике №7 с 3 сентября 2021 года по уч.ВОП №28. Наши сотрудники несколько раз старались связаться с ним, чтобы уведомить о данном случае, но по указанному в базе контактному телефону никто не отвечал. Также, по данным ИС «Дамумед», консультативно-диагностические услуги, зарегистрированные в городской поликлинике №7 на имя Вячеслава Павленко, с момента прикрепления и за 2021 год в целом отсутствуют, - написала Асен Айгул.