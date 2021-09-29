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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 1081

Житель Алматы посещал врача в Актау, не приезжая в наш город

Мобильное приложение «DamuMed» выдало информацию жителю Алматы, что он был на приёме у врача в Актау. Сам же он заявляет, что в нашем городе никогда не был.

Фото из доступных источников
Свое обращение житель Алматы Вячеслав Павленко опубликовал 27 сентября в группе «Дежурный по городу Алматы» в социальной сети Facebook.

По словам мужчины, он скачал себе на телефон мобильное приложение «DamuMed» и обнаружил, что осенью 2020 года был на приёме у врача в городской поликлинике.

- Я-то в Актау никогда не был, но каким-то образом очно там присутствовал, - задаётся вопросом автор обращения.


Житель Алматы посещал врача в Актау, не приезжая в наш город


Также Вячеслав Павленко рассказал, что в прошлом году он был прикреплён к частной клинике у себя в Алматы. С сентября клиника перестала принимать пациентов по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС) и его прикрепили к студенческой поликлинике №7.

- Причём, прикрепили без моего согласия и ведома. Вот и вся медицина: то в Актау на приём ходишь, то к студенческой поликлинике прикрепляют, - удивился Вячеслав Павленко.


Данный пост прокомментировала главный врач бывшей студенческой поликлиники №7 Айгуль Асен, а ныне «Городская поликлиника №7». По её словам, частная клиника, к которой был прикреплён Вячеслав Павленко, отказалась от государственного заказа.

- По согласованию Филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» и управления общественного здоровья Алматы было принято решение и издан приказ №335 от 27 августа 2021 года «О перераспределении населения на оказание амбулаторно-поликлинической помощи», согласно которого прикреплённое население ТОО «Ассистанс компания «Меди Сервис» распределено в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7» (бывшая студенческая поликлиника №7). По регистру прикреплённого населения (РПН) Вячеслав Павленко прикреплён к городской поликлинике №7 с 3 сентября 2021 года по уч.ВОП №28. Наши сотрудники несколько раз старались связаться с ним, чтобы уведомить о данном случае, но по указанному в базе контактному телефону никто не отвечал. Также, по данным ИС «Дамумед», консультативно-диагностические услуги, зарегистрированные в городской поликлинике №7 на имя Вячеслава Павленко, с момента прикрепления и за 2021 год в целом отсутствуют, - написала Асен Айгул.


На вопрос, почему приложение «DamuMed» выдало ошибку, Вячеслав Павленко ответа не получил.



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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:06
На вопрос, почему приложение «DamuMed» выдало ошибку, Вячеслав Павленко ответа не получил.
Скорее всего это не ошибка, а приписка не оказанных услуг, за которые больница получает оплату от государства.
У нас поликлиника в 3-м микрорайоне в системе мед. страхования работает уже 2 года и ни «DamuMed», ни другую систему не внедрила.
Так легче заниматься приписками не оказанных услуг и получать деньги от государства.
А больные - это только предмет для зарабатывания денег.
А что они ходят в неведении о своих анализах и т.п. никому не интересно, в том числе и департаменту здравоохранения (или здравозахоронения, не знаю как вернее).
 
 

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