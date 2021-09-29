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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:33

Просмотров: 632

Куриные яйца в Мангистау подорожали

По результатам мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары в регионе наблюдается рост цен на куриные яйца, сообщила руководитель управления предпринимательства и торговли Жанна Токбаева на брифинге в центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Стоимость десятка яиц, по словам Жанны Токбаевой, поднялась с 380 до 400 тенге.

- В настоящее время в целях оперативного реагирования направлено письмо в департамент по защите и развитию конкуренции Мангистауской области для проведения расследования обоснованности роста цен на яйца, - сообщила спикер.


По сообщению Жанны Токбпаевой, подорожание связано с повышением спроса, который носит сезонный характер.

- Яйца поставляются в Мангистау из Оренбургской области («Гайфа»), Актобе и Кокшетау. Оптовые поставщики уведомили торговые сети о повышении цен. Спрос на яйца летом падает, а в зимний период растет. Союз производителей яиц утверждает, что летом они продавали яйца ниже себестоимости. Теперь компенсируют летнее снижение цен, а также трехмесячный период действия предельно допустимой цены, - сказала Жанна Токбаева.

Она разъяснила, что ввести предельно допустимую цену на яйца пока не представляется возможным.

- Цена на яйца должны вырасти более, чем на 15 процентов. Как только этот порог будет пройден, тогда будет введена предельная цена. Это в течение двух недель среднестатистическая цена за десяток должна быть в районе 460 тенге, - сказала Жанна Токбаева.

Так как яйца являются скоропортящимся продуктом, то в стабфонде они не хранятся.

- Однако при проведении департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности СПК «Каспий» было установлено, что в нарушение требований Правил реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ СПК «Каспий» были закуплены 200 тысяч яиц на шесть миллионов тенге, а потом списаны с баланса. В результате государству нанесен ущерб на шесть миллионов тенге, неэффективно использованы средства СПК почти на два миллиона тенге за услуги утилизации пищевых отходов и дезинфекцию помещений. Виновные лица не установлены и не понесли ответственности, - сообщила спикер.

Редакция посетила сегодня, 29 сентября, ряд торговых точек:

В супермаркете «Дана» в 5 микрорайоне цена за десяток яиц доходит до 475 тенге.

Куриные яйца в Мангистау подорожали


В гипермаркете «Дина» в 4 микрорайоне стоимость 10 яиц составляет 430 тенге.

Куриные яйца в Мангистау подорожали


В одном из продуктовых магазинов 5 микрорайона цена за десяток аж 530 тенге.

Куриные яйца в Мангистау подорожали



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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 20:40
СПК «Каспий» были закуплены 200 тысяч яиц на шесть миллионов тенге, а потом списаны с баланса. В результате государству нанесен ущерб на шесть миллионов тенге, неэффективно использованы средства СПК почти на два миллиона тенге за услуги утилизации пищевых отходов и дезинфекцию помещений. Виновные лица не установлены и не понесли ответственности - сообщила спикер. А что помешало установить виновных??? Может откупились?
 
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  • TU-154
  • ЁмоЁ
  • tolk
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:53
Какие-то "отмазки" не убедительные.
Например,подорожание связано с повышением спроса или летом они продавали яйца ниже себестоимости.
Не смешите, никто не станет торговать себе в убыток.
Надоела эта пустая болтовня о борьбе с ростом цен.
А где яйца с актауской птицефабрики, которую обещали запустить в декабре прошлого года?
Цыплята подрастают? Так и куриного мяса не видать, уже бы пора.
 
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  • TU-154
  • tolk
 Космос (Посетители) Сегодня, 19:45
Тогда почему местные яйца актау-кус 425? Их тоже из Оренбурга везут?
 
 

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