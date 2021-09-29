Куриные яйца в Мангистау подорожали

- В настоящее время в целях оперативного реагирования направлено письмо в департамент по защите и развитию конкуренции Мангистауской области для проведения расследования обоснованности роста цен на яйца, - сообщила спикер.

Стоимость десятка яиц, по словам Жанны Токбаевой, поднялась с 380 до 400 тенге.По сообщению Жанны Токбпаевой, подорожание связано с повышением спроса, который носит сезонный характер.- Яйца поставляются в Мангистау из Оренбургской области («Гайфа»), Актобе и Кокшетау. Оптовые поставщики уведомили торговые сети о повышении цен. Спрос на яйца летом падает, а в зимний период растет. Союз производителей яиц утверждает, что летом они продавали яйца ниже себестоимости. Теперь компенсируют летнее снижение цен, а также трехмесячный период действия предельно допустимой цены, - сказала Жанна Токбаева.Она разъяснила, что ввести предельно допустимую цену на яйца пока не представляется возможным.- Цена на яйца должны вырасти более, чем на 15 процентов. Как только этот порог будет пройден, тогда будет введена предельная цена. Это в течение двух недель среднестатистическая цена за десяток должна быть в районе 460 тенге, - сказала Жанна Токбаева.Так как яйца являются скоропортящимся продуктом, то в стабфонде они не хранятся.- Однако при проведении департаментом Агентства РК по противодействию коррупции Мангистауской области внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности СПК «Каспий» было установлено, что в нарушение требований Правил реализации механизмов стабилизации цен на СЗПТ СПК «Каспий» были закуплены 200 тысяч яиц на шесть миллионов тенге, а потом списаны с баланса. В результате государству нанесен ущерб на шесть миллионов тенге, неэффективно использованы средства СПК почти на два миллиона тенге за услуги утилизации пищевых отходов и дезинфекцию помещений. Виновные лица не установлены и не понесли ответственности, - сообщила спикер.Редакция посетила сегодня, 29 сентября, ряд торговых точек:В супермаркете «Дана» в 5 микрорайоне цена за десяток яиц доходит до 475 тенге.В гипермаркете «Дина» в 4 микрорайоне стоимость 10 яиц составляет 430 тенге.В одном из продуктовых магазинов 5 микрорайона цена за десяток аж 530 тенге.