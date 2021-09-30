В Мангистау ожидают инвестиции на сумму более 200 миллиардов тенге

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области могут открыть производства на более чем 200 миллиардов тенге, передаёт LS.
Согласно информации, в этом году планируют запустить 21 объект, где будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест.
В первую очередь ожидается сдача в эксплуатацию второго этапа нефтехимического комплекса мощностью 140 тысяч тонн продукции в год. На предприятии будут выпускать моторные масла и продукты нефтехимии.
Во-вторых, планируется завершить третий этап модернизации завода по выпуску минеральных удобрений с увеличением проектной мощности. Стоимость – 10 миллиардов тенге. Здесь будут выпускать 360 тысяч тонн аммиачной селитры в год.
Кроме того, намечено открытие производства термопанелей, мягкой упаковочной тары – биг-бэгов. Ожидается, что запустится завод по производству химреагентов мощностью 5 тысяч тонн в год. Кроме того, до конца 2021 года могут начать производство кабелей и трансформаторов за 9,1 миллиарда тенге. Может также заработать и комбикормовый завод за 1,7 миллиарда тенге мощностью 10 тонн в час.
В области хотят завершить строительство завода по производству полимерной упаковки. На предприятии будут выпускать 360 тонн кортесов, лотков, контейнеров. Помимо этого, запланирован ввод опреснительного завода за 21 млрд тенге на месторождении Каражанбас. Мощность составит 17 тыс. куб. м в сутки.
Между тем, в госоргане добавили, что с начала года запустили три проекта, среди них - птицефабрика за 5 миллиардов тенге. Мощность – пять тысяч тонн продукции в год.
Согласно информации, в этом году планируют запустить 21 объект, где будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест.
В первую очередь ожидается сдача в эксплуатацию второго этапа нефтехимического комплекса мощностью 140 тысяч тонн продукции в год. На предприятии будут выпускать моторные масла и продукты нефтехимии.
Во-вторых, планируется завершить третий этап модернизации завода по выпуску минеральных удобрений с увеличением проектной мощности. Стоимость – 10 миллиардов тенге. Здесь будут выпускать 360 тысяч тонн аммиачной селитры в год.
Кроме того, намечено открытие производства термопанелей, мягкой упаковочной тары – биг-бэгов. Ожидается, что запустится завод по производству химреагентов мощностью 5 тысяч тонн в год. Кроме того, до конца 2021 года могут начать производство кабелей и трансформаторов за 9,1 миллиарда тенге. Может также заработать и комбикормовый завод за 1,7 миллиарда тенге мощностью 10 тонн в час.
В области хотят завершить строительство завода по производству полимерной упаковки. На предприятии будут выпускать 360 тонн кортесов, лотков, контейнеров. Помимо этого, запланирован ввод опреснительного завода за 21 млрд тенге на месторождении Каражанбас. Мощность составит 17 тыс. куб. м в сутки.
Между тем, в госоргане добавили, что с начала года запустили три проекта, среди них - птицефабрика за 5 миллиардов тенге. Мощность – пять тысяч тонн продукции в год.