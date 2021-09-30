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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 1155

В Мангистау ожидают инвестиции на сумму более 200 миллиардов тенге

В Мангистауской области в этом году планируют запустить 21 объект, где будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест. Общий объём инвестиций составит более 200 миллиардов тенге. Об этом LS рассказали в региональном акимате.

Фото из архива Lada.kz
В Мангистауской области могут открыть производства на более чем 200 миллиардов тенге, передаёт LS.

Согласно информации, в этом году планируют запустить 21 объект, где будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

В первую очередь ожидается сдача в эксплуатацию второго этапа нефтехимического комплекса мощностью 140 тысяч тонн продукции в год. На предприятии будут выпускать моторные масла и продукты нефтехимии.

Во-вторых, планируется завершить третий этап модернизации завода по выпуску минеральных удобрений с увеличением проектной мощности. Стоимость – 10 миллиардов тенге. Здесь будут выпускать 360 тысяч тонн аммиачной селитры в год.

Кроме того, намечено открытие производства термопанелей, мягкой упаковочной тары – биг-бэгов. Ожидается, что запустится завод по производству химреагентов мощностью 5 тысяч тонн в год. Кроме того, до конца 2021 года могут начать производство кабелей и трансформаторов за 9,1 миллиарда тенге. Может также заработать и комбикормовый завод за 1,7 миллиарда тенге мощностью 10 тонн в час.

В области хотят завершить строительство завода по производству полимерной упаковки. На предприятии будут выпускать 360 тонн кортесов, лотков, контейнеров. Помимо этого, запланирован ввод опреснительного завода за 21 млрд тенге на месторождении Каражанбас. Мощность составит 17 тыс. куб. м в сутки.

Между тем, в госоргане добавили, что с начала года запустили три проекта, среди них - птицефабрика за 5 миллиардов тенге. Мощность – пять тысяч тонн продукции в год.



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Комментарии ( 3 )

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  • bekenova
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:44
Между тем, в госоргане добавили, что с начала года запустили три проекта, среди них - птицефабрика за 5 миллиардов тенге. Мощность – пять тысяч тонн продукции в год - ЯЙЦА где chih
 
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  • afgan
  • Adai11
  • bekenova
 Wins (Посетители) Сегодня, 13:02
Ожидать можно чего угодно конечно, только вряд ли кто то будет инвестировать в один из самых коррумпированных регионов мира. Да и как показывает статистика всех этих обещаний - всё это лапша на уши.
 
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  • синдбад
  • afgan
  • Adai11
  • bekenova
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:05
Не японцы же! )))))) главное пообещать.
Как видим, за не исполнение обещаний никто себе харакири делает ;)
 
 

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