Мажилис одобрил ратификацию Протокола о сохранении биоразнообразия Каспийского моря

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев отметил, что по итогам Пятого Каспийского саммита, состоявшегося в Актау 12 августа 2018 года, главами прикаспийских государств решено провести внутригосударственные процедуры согласования для вступления в силу Протокола о сохранении биологического разнообразия к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.
В этой связи разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия».
Ранее Протокол о сохранении биологического разнообразия на Каспийском море подписан Республикой Иран, Российской Федерацией и Туркменистаном 30 мая 2014 года.
- Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря, - сказал Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.
В этой связи предусмотрено принятие прикаспийскими государствами следующих основных мер:
- Первое - регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания;
- Второе - контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, на использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны;
- Третье - контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведёт к нарушению фауны, особенно в период размножения, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;
- Четвёртое - сотрудничество по защите и восстановлению мигрирующих видов;
- Пятое - регулирование интродукции чужеродных видов.
Каждая сторона может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты:
- мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения;
- мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления, находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;
- защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.
В целях охраны районов и управление ими стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе:
1. введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы;
2. регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами;
3. регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.
- Присоединение к Протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря, - резюмировал Сериккали Брекешев.
В этой связи разработан проект Закона «О ратификации Протокола о сохранении биологического разнообразия».
Ранее Протокол о сохранении биологического разнообразия на Каспийском море подписан Республикой Иран, Российской Федерацией и Туркменистаном 30 мая 2014 года.
- Целью Протокола является сохранение биологического разнообразия, экосистем и обеспечение устойчивого использования биологических ресурсов Каспийского моря, - сказал Сериккали Брекешев, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.
В этой связи предусмотрено принятие прикаспийскими государствами следующих основных мер:
- Первое - регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места их обитания;
- Второе - контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, на использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны;
- Третье - контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведёт к нарушению фауны, особенно в период размножения, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;
- Четвёртое - сотрудничество по защите и восстановлению мигрирующих видов;
- Пятое - регулирование интродукции чужеродных видов.
Каждая сторона может для целей настоящего Протокола выделять охраняемые районы в морской среде и на прибрежной территории с целью защиты:
- мест обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения;
- мест обитания, жизненно важных для выживания, размножения и восстановления, находящихся под угрозой или эндемичных видов флоры и фауны;
- защиты объектов особой важности ввиду их научной, эстетической, культурной или образовательной значимости.
В целях охраны районов и управление ими стороны принимают необходимые природоохранные меры, в том числе:
1. введение запрета на захоронение или размещение отходов и прочих веществ, которые могут прямо или косвенно нанести вред целостности экосистемы;
2. регулирование любой деятельности, связанной со строительными или изыскательными работами;
3. регулирование рыболовства, охоты, отлова животных, сбора растений или их уничтожения.
- Присоединение к Протоколу определяется необходимостью участия Казахстана в сохранении биологического разнообразия, предотвращения загрязнений окружающей среды, обеспечения устойчивого использования биологических ресурсов, а также содействие многостороннему сотрудничеству государств по реализации эффективных мер по защите морской среды Каспийского моря, - резюмировал Сериккали Брекешев.
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