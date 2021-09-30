Шесть фактов торговли людьми выявили в Мангистау

Фото пресс-службы ведомства

В ходе проведения мероприятия сотрудниками криминальной полиции ДП региона было выявлено шесть преступлений по линии торговли людьми, из которых три факта – по статье 309 УК РК (Организация или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество), два факта – по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), один факт – по статье 134 УК РК (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).



- По указанным уголовным правонарушениям начато досудебное расследование. Также привлечена одна гражданка к административной ответственности по статье 450 КоАП за предоставление помещений заведомо для занятий проституцией или сводничеством, - отметили в полиции региона.



Во время рейда полицейские осмотрели бани, гостиницы, развлекательные места и другие возможные места пребывания проституток и притонов.



- По категории «проститутка» на учёт поставлены 47 граждан, по категории «сутенер» - два гражданина. По статье 449 КоАП РК за приставание в общественных местах к административной ответственности привлечены 13 человек. Две гражданки, занимающиеся проституцией и незаконно находившиеся на территории РК, водворены в спецприемник УП Актау, - отметили в ведомстве.