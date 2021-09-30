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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:58

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Газиз Надуев: Опасность КВИ в Мангистау всё ещё существует

Вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе обсуждались на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона. Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев сообщил, что расслабляться пока нельзя, так как опасность КВИ в регионе всё ещё существует.

Газиз Надуев
По данным главного санврача, в регионе с 16 по 22 сентября зарегистрировано 167 больных коронавирусной инфекцией. С 23 по 29 сентября зарегистрировано 96 случаев.

- За последние сутки в области заболели 16 человек. Из них 11 случаев зарегистрировано в Актау, в Мунайлинском районе — два случая, в Каракиянском, Мангистауском, Бейнеу - по одному случаю. Мангистауская область вошла в «зелёную» зону. Однако расслабляться нельзя. Опасность всё ещё существует, - сказал Газиз Надуев.

Руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумыров отметил, что Мангистауская область занимает последнее место по вакцинации в республике.

- Из 394 825 прибывших в область вакцин в настоящее время привито 289 119 доз. Жители могут получить на выбор вакцины: «Sputnik V», «QazVac», «Синовак», «Vero Cell», «CoronaVac». По региону первым компонентом привиты 156 589 человек, вторым компонентом - 132 530 человек. Мангистауская область занимает последнее место по вакцинации в республике. Единственный способ победить коронавирус - это получить вакцину, поэтому призываю всех жителей сделать прививку, - сказал Аманбек Жумыров.



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