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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 11

Часть акватории Каспийского моря объявят заповедной зоной

Подготовлен проект постановления правительства Казахстана «Об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря», сообщает zakon.kz.

Фото skyway.kz
В документе говорится: «Объявить акваторию северной части Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории Республики Казахстан и пойму реки Урал заповедной зоной с допущением в этой зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транспорта. Установить границу заповедной зоны по береговой охранной полосе с отметкой минус 28».

В состав заповедной зоны входят:

- акватория cеверной части Каспия, ограниченная с запада прямой линией, проходящей от точки на побережье, находящейся на окончании сухопутной границы Российской Федерации и Республики Казахстан, до точки с координатами 44 градуса 12 минут с.ш. и 49 градусов 24 минуты в.д., с юга - прямой линией, проходящей от точки с вышеуказанными координатами до мыса Тюб-Караган;
- восточная часть дельты реки Волга в границах РК и дельта реки Урал (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий);
- береговая охранная полоса заповедной зоны по морскому побережью устанавливается отметкой минус 28 и обозначается в натуре специальными знаками и аншлагами;
- акватория и пойма реки Урал (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий до устья реки Барбастау).

В заповедной зоне запрещается:

- сброс загрязнённых сточных вод промышленными и коммунальными предприятиями, балластных, льяльных вод, других отходов с судов, а также все виды загрязнения и засорения моря, рек и других водоемов, берегов и пойм;
- проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова упругих колебаний и разработка минерального сырья, в том числе бурение нефтяных, газовых скважин и их эксплуатация, а также проведение других работ, изменяющих естественный биологический, гидрогеологический режим водоемов;
- проведение взрывных работ, разработка гальки, гравия и иных грунтов со дна моря, рек и других водоемов;
- перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам водоемов всякого рода отвалов и свалок, кроме отвалов грунта, вынутого со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ для судоходства;
- забор воды из водных источников действующими предприятиями, хозяйствами и другими водопотребителями без осуществления согласованных с органами по регулированию использования и охраны вод и рыбоохраны эффективных мероприятий для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения и защиты водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения;
- размещение новых и расширение действующих предприятий и других промышленных объектов, связанных с забором воды и сбросом сточных вод в водоемы заповедной зоны;
- проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в весенний период до наступления паводка, за исключением площадей, занимаемых под посадку леса;
- применение лотовых цепей, служащих для стабилизации движения судов;
- проведение лесосплава, выжигание камыша и производство заготовок леса по берегам, за исключением рубок ухода за лесом, санитарных, лесовосстановительных рубок и мероприятий по охране и защите лесов;
- строительство гидротехнических сооружений, за исключением сооружений, необходимых для рыбохозяйственных целей, нужд водного транспорта, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, размещение которых и производство работ по ним в каждом конкретном случае должны согласоваться с органами государственного контроля в установленном порядке;
- обвалование и восстановление разрушенных валов на полойных участках дельт и пойм рек;
- установка и использование моторов общей мощностью свыше 20 л. с. на плавучих средствах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности;
- применение в сельском и лесном хозяйстве вредных для наземных и водных животных ядохимикатов и минеральных удобрений, а также препаратов и средств для борьбы с кровососущими переносчиками заболеваний и других целей без согласования с соответствующими органами государственного контроля.

Как отмечается, лица, виновные в нарушении установленного в заповедной зоне режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Полностью текст документа можно посмотреть на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 13 октября.



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