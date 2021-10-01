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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 1315

Более 16 тысяч пожилых жителей Мангистау получат социальную помощь в размере двух МРП

В честь Дня пожилых людей пенсионерам региона старше 70 лет оказывается финансовая социальная помощь в размере двух месячных расчетных показателей (МРП). Планируется, что в общей сложности будет охвачено 16 231 человек. Об этом сообщили в областном управлении координации занятости и социальных программ.

Фото из архива Lada.kz
В течение недели – с 29 сентября по 4 октября, Центром оказания специальных социальных услуг № 2 в Доме-интернате для престарелых и инвалидов организовываются праздничные мероприятия. Это будут концерты учащихся актауских школ №№11,13 и 14, а также творческих коллективов КДК им.Абая. Поздравить виновников торжества придут сотрудники департамента по делам государственной службы.

В Тупкараганском районе в преддверии праздника Дом ветеранов переехал в новое здание. Местные предприниматели оборудовали комнаты настольными играми.
В Актау для одиноких пожилых людей организуются 18 благотворительных мероприятий при поддержке частных предпринимателей и государственных органов. Сюда входит праздничный обед на 180 человек, продуктовые пакеты для 29 стариков, экскурсия в областной историко-краеведческий музей, а также прогулка на водных катерах для 55 представителей старшего поколения.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября. Он был провозглашен на 45-й сессии Генассамблеи ООН в декабре 1990 года и впервые отмечался в 1991 году. Каждый год его отмечают в десятках стран по всему миру, организовывая различные конгрессы, конференции и другие мероприятия, посвященные правам пожилых людей и их роли в обществе. А в Казахстане День пожилых людей включили в перечень официальных праздников и памятных дат. Цель проведения этого дня заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей пожилого возраста, способствовать повышению качества жизни таких людей.

По данным Минтруда, меры социальной защиты пожилых людей направлены на увеличение размера пенсионных и других социальных выплат. С 1 января 2021 года размеры базовой пенсии повысились на 5 процентов, солидарной на 7процентов, а все социальные выплаты на 5 процентов. Данная индексация проходит ежегодно. По последним данным, в Казахстане проживает более 1,5 млн человек старше 65 лет. Отметим, что численность населения Казахстана в 2021 году составила порядка 19 млн человек, при этом за последние пять лет доля лиц старше 65 лет увеличилась с 6,8 процента до 7,8 процента на начало 2021 года.



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