«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Октября
+13...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.94 KZT
  • €1 = 493.2 KZT
  • 1 RUB = 5.83 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:40

Просмотров: 1213

Билеты из Москвы в Актау вошли в число самых дорогих направлений в сентябре

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда были оформлены самые дорогие билеты в сентябре 2021 года из России. В число самых дорогих вошло направление Москва-Актау, сообщает Туту.ру.

Фото из доступных источников
Как сообщает Туту.ру, чемпионом по стоимости перелёта стало направление из Москвы в Киото, цена билета превысила 350 тысяч рублей в обе стороны. Как и все остальные билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих за сентябрь, он был оформлен в бизнес-класс.

На втором месте по стоимости перелёт Москва — Актау, цена «туда-обратно» составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оценённый в 182 329 рублей.

Дороже всего на поезде оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.

Далее по стоимости расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Пап (Посетители) Сегодня, 17:48
Перевозчик наступает себе на.. Палец
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Око (Посетители) Сегодня, 17:47
Какая прелесть... 279 599 рублей. Всего 1,6 млн тенге... love

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 chilian (Посетители) Сегодня, 17:31
Офигеть! Где Япония, и где Актау? Странные начисления цен на билеты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • arelav_74
 Ingul (Посетители) Сегодня, 16:06
Хотят отбить все потери за время коронавируса.
Когда этот беспредел прекратится?
Где эти антимонопольные комитеты в России и у нас?
Должны же законодатели установить предельную норму прибыли сверх реальной себестоимости.
Но, похоже, государства на стороне авиакомпаний.
Чем больше у них прибыль, тем больше налог заплатят в бюджет государства.
А народ, хрен с ним, потерпит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 15:53
Хоть где-то мы в тройке))
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика