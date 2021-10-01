Билеты из Москвы в Актау вошли в число самых дорогих направлений в сентябре

Фото из доступных источников
Как сообщает Туту.ру, чемпионом по стоимости перелёта стало направление из Москвы в Киото, цена билета превысила 350 тысяч рублей в обе стороны. Как и все остальные билеты, вошедшие в рейтинг самых дорогих за сентябрь, он был оформлен в бизнес-класс.
На втором месте по стоимости перелёт Москва — Актау, цена «туда-обратно» составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оценённый в 182 329 рублей.
Дороже всего на поезде оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.
Далее по стоимости расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.
На втором месте по стоимости перелёт Москва — Актау, цена «туда-обратно» составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оценённый в 182 329 рублей.
Дороже всего на поезде оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.
Далее по стоимости расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.