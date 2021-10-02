Восемь человек заразились COVID-19 в Мангистау

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За прошедшие сутки в Мангистауской области коронавирус зарегистрировали у восьми человек. При этом в регионе зафиксировано 73 факта выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 485 заражений. На втором месте Нур-Султан - 252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, а замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 225 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрирован 22 931 случай заражения COVID-19. Выздоровели 20 303 человека.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 2 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Северо-Казахстанская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.