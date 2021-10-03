Меньше всего пенсионеров проживает в Мангистау

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По данным госкорпорации, на сегодня в Казахстане проживают 2,2 миллиона пенсионеров.



Самое наименьшее количество пенсионеров зарегистрировано в Мангистауской области - 55 388 человек.



А больше всего пенсионеров проживает в Алматинской области. Их там насчитывается 234 043. На втором месте Восточно-Казахстанская область – 233 109 человек. В тройке лидеров Алматы – 229 994 пенсионера.