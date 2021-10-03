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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:26

Просмотров: 1419

Меньше всего пенсионеров проживает в Мангистау

Подсчёты провели в госкорпорации «Правительство для граждан».

Фото из доступных источников
По данным госкорпорации, на сегодня в Казахстане проживают 2,2 миллиона пенсионеров.

Самое наименьшее количество пенсионеров зарегистрировано в Мангистауской области - 55 388 человек.

А больше всего пенсионеров проживает в Алматинской области. Их там насчитывается 234 043. На втором месте Восточно-Казахстанская область – 233 109 человек. В тройке лидеров Алматы – 229 994 пенсионера.



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Комментарии ( 4 )

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  • 14679677
  • взрослый
 Космос (Посетители) Сегодня, 13:09
Не доживают у нас до пенсии... (((
 
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  • TU-154
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:11
Ничего удивительного, у нас и общее население меньше других регионов.
Или вымерли из-за дороговизны лекарств и продуктов?
 
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Пап (Посетители) Сегодня, 10:51
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  • мунайши73
  • взрослый
 дорожник (Посетители) Сегодня, 10:43
На Мангышлаке нужно зарабатывать, а жить на пенсии лучше там где более благоприятные климатические условия и ниже цены

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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