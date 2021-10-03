Коронавирус выявили у семи мангистаусцев

Фото Рашида Исмагилова

За прошедшие сутки в регионе COVID-19 официально зарегистрировали у семи человек. Также в области семь фактов выздоровления.



Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 440 заражений. На втором месте Нур-Султан - 289 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Алматинская область. Там коронавирус подтвердился у 198 человек.



С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 938 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 20 375 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 3 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Северо-Казахстанская и Павлодарская области.



В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.



В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.