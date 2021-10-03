Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау

В мероприятии приняла участие известная учительница - 95-летняя Салиха Идрисова. Аким Нурдаулет Килыбай поздравил её с Днём учителя и поблагодарил ветерана, посвятившего всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.Участники конкурса, который начался ещё в июне, были разделены на три группы. Согласно правилам, участники должны были прочитать произведения Ыбрая Алтынсарина, Фаризы Онгарсыновой, Мухтара Ауэзова, Абиша Кекилбаева, Есенгали Раушанова и других, а также детские сказки и литературу в зависимости от возрастной категории.По результатам конкурса первое место занял ученик средней школы №20 Косай Алихан.Вторых мест удостоились учащиеся школы-лицея №11 Калиолла Айерке, средней школы № 20 Исатай Альтаир и школы-гимназии №19 Алдонгаров Еран.Третье место досталось ученикам средней школы №21 Жумали Алдияру и средней школы №3 Берекетулы Али.Кроме этого, были награждены отличившиеся чтецы: Кунбай Адай, Каражан Рамазан и Наман Альгани.Салиха Идрисова вручила победителям денежные призы, книги от городского акимата и пожелала удачи.Это второй этап конкурса по формированию у молодёжи культуры чтения, воспитанию патриотизма. Конкурс, организованный по инициативе акима города, проводится ежеквартально.