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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:30

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Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау

В честь 30-летия Независимости страны были награждены победители конкурса «Кітап-рухани азық». Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
В мероприятии приняла участие известная учительница - 95-летняя Салиха Идрисова. Аким Нурдаулет Килыбай поздравил её с Днём учителя и поблагодарил ветерана, посвятившего всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.

Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау


Участники конкурса, который начался ещё в июне, были разделены на три группы. Согласно правилам, участники должны были прочитать произведения Ыбрая Алтынсарина, Фаризы Онгарсыновой, Мухтара Ауэзова, Абиша Кекилбаева, Есенгали Раушанова и других, а также детские сказки и литературу в зависимости от возрастной категории.

Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау


По результатам конкурса первое место занял ученик средней школы №20 Косай Алихан.

Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау


Вторых мест удостоились учащиеся школы-лицея №11 Калиолла Айерке, средней школы № 20 Исатай Альтаир и школы-гимназии №19 Алдонгаров Еран.

Юных чтецов наградила 95-летняя учительница в Актау


Третье место досталось ученикам средней школы №21 Жумали Алдияру и средней школы №3 Берекетулы Али.

Кроме этого, были награждены отличившиеся чтецы: Кунбай Адай, Каражан Рамазан и Наман Альгани.

Салиха Идрисова вручила победителям денежные призы, книги от городского акимата и пожелала удачи.

Это второй этап конкурса по формированию у молодёжи культуры чтения, воспитанию патриотизма. Конкурс, организованный по инициативе акима города, проводится ежеквартально.



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