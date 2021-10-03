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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 249

Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау

Пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» на набережной 15 микрорайона заметили местные жители.

Фото местной жительницы
На прогулке по набережной 15 микрорайона местная жительница Надежда со своим мужем обратили внимание на отсутствие детали скульптуры «Кобыз».

Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау


- Как же надо не любить свой город, что так по-варварски относиться к нему. Кому понадобилась эта деталь от «Кобыза»? И все это безнаказанно. Местным властям давно пора принять меры и строго наказывать таких нарушителей. Часто гуляем с мужем по берегу моря и с болью наблюдаю, как с пальм срывают ветки, выковыривают в стволах отверстия, ломают скамейки, балюстрады. Такое ощущение, что работают кувалдой, - недоумевает она.


Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау


Также Надежда заявила, что часть облицовочного материала искусственной пальмы пострадала от рук вандалов.

Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау


Малая архитектурная форма «Кобыз» была передана 7 сентября 2018 года в дар к 55-летию Актау от Каракиянского района.

Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау


Напомним, в начале февраля 2019 года горожане заявили о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».

В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.



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