Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау

- Как же надо не любить свой город, что так по-варварски относиться к нему. Кому понадобилась эта деталь от «Кобыза»? И все это безнаказанно. Местным властям давно пора принять меры и строго наказывать таких нарушителей. Часто гуляем с мужем по берегу моря и с болью наблюдаю, как с пальм срывают ветки, выковыривают в стволах отверстия, ломают скамейки, балюстрады. Такое ощущение, что работают кувалдой, - недоумевает она.

На прогулке по набережной 15 микрорайона местная жительница Надежда со своим мужем обратили внимание на отсутствие детали скульптуры «Кобыз».Также Надежда заявила, что часть облицовочного материала искусственной пальмы пострадала от рук вандалов.Малая архитектурная форма «Кобыз» была передана 7 сентября 2018 года в дар к 55-летию Актау от Каракиянского района.Напомним, в начале февраля 2019 года горожане заявили о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.