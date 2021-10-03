Тюленя спасли на Каспии

Сотрудники пограничной службы обнаружили 30 браконьерских сетей с более чем 200 осетрами в северной части Каспийского моря.. Их освободили и вернули в море.Среди рыбы в браконьерских сетях запутался молодой тюлень. Из-за нехватки кислорода он мог погибнуть. Так как на нерпе не заметили травм и повреждений, пограничники решили разрезать сети и выпустить её сразу в открытое море.