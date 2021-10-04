Сбор-поход по Каспию: Военные моряки проводят учения

Участниками сбор-похода стали группа в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-трального корабля «Алатау» и гидрографического судна «Жайык».Военные моряки выполнят стрельбы по воздушной, морской и плавающей целям. Также они проведут корабельно-боевые учения, отработку плавания корабля на узких участках, вблизи берегов и при сложных гидрометеорологических условиях.Кроме того, корабли выполнят совместное маневрирование в составе группы. Военные моряки организуют смену вахты на ходу, осуществят передачу информации с использованием семафора и отработают нормативы по борьбе за живучесть корабля и покидание аварийного судна.Сбор-поход стартовал 2 октября и продлится шесть дней.