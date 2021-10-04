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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:43

Просмотров: 257

Сбор-поход по Каспию: Военные моряки проводят учения

Военные моряки совершают сбор-поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря, передаёт Министерство обороны РК.

Фото Министерства обороны РК
Участниками сбор-похода стали группа в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-трального корабля «Алатау» и гидрографического судна «Жайык».

Военные моряки выполнят стрельбы по воздушной, морской и плавающей целям. Также они проведут корабельно-боевые учения, отработку плавания корабля на узких участках, вблизи берегов и при сложных гидрометеорологических условиях.

Сбор-поход по Каспию: Военные моряки проводят учения


Кроме того, корабли выполнят совместное маневрирование в составе группы. Военные моряки организуют смену вахты на ходу, осуществят передачу информации с использованием семафора и отработают нормативы по борьбе за живучесть корабля и покидание аварийного судна.

Сбор-поход стартовал 2 октября и продлится шесть дней.

Сбор-поход по Каспию: Военные моряки проводят учения



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