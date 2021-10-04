«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Октября
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.68 KZT
  • €1 = 494.09 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 19:29

Просмотров: 1870

О подключении отопления рассказали в акимате Актау

Подача тепла потребителям будет в случае установления среднесуточной температуры воздуха до +8°С в течение пяти суток. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото из доступных источников
В акимате Актау сообщили, что в городе ведутся работы по подготовке подачи тепла.

- Каждый день проводятся работы по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону, но согласно нормативным документам подача тепла потребителям будет в случае установления среднесуточной температуры воздуха до +8°С в течение пяти суток. Сейчас температура воздуха составляет +13. Но если будет резкое похолодание, то мы не будем дожидаться нормативных сроков, сразу дадим тепло. Коммунальные службы все готовы, - сообщили в акимате Актау.

Обычно подача теплоснабжения начинается с 15 октября.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
o.tyaeva80 (Посетители) Сегодня, 22:08
jokerok, не правда у нас в 27 мкр таких проблем не было но по крайне мере в 16 и 17 доме. Всегда была гор вода и сушилки в ванной круглый год работали,а летом просто чуть теплые были
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
o.tyaeva80 (Посетители) Сегодня, 22:08
jokerok, не правда у нас в 27 мкр таких проблем не было но по крайне мере в 16 и 17 доме. Всегда была гор вода и сушилки в ванной круглый год работали,а летом просто чуть теплые были
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
o.tyaeva80 (Посетители) Сегодня, 22:05
мы тоже без горячей воды в 27 мкр в некоторых домах уже давно кипяток идёт,а у нас нет и холодно. Такое у нас первый раз я живу всю жизнь в этом мкр и доме и таких проблем не было даже летом в ванной сушилка была тёплой,а сейчас на циркуляцию сваливает жек на маэк...но раньше же была циркуляция
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
12-й регион (Посетители) Сегодня, 22:00
ведутся работы по подготовке подачи тепла.

Жду от коммунальных служб только горячую воду из крана. (Пусть бойлер отдохнёт). А вот на счёт тепла---даже и не надеюсь. То,что они подают в батареи---теплом вряд ли можно назвать fuck
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
jokerok (Посетители) Сегодня, 21:35
Коментаторы вы чё приезжие? Каждое лето на тупиковую схему переходят и пока обратно на циркуляцию не перейдут не будет горячей нормально. А на циркуляцию переходят при включении отопления.
Каждый год одно и то же. И каждый год одни и те же вопросы про горячую воду.
Ясен пень что это издевательство и тупизм но пора уже бы выучить.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kostya_aktau
 Cucu (Посетители) Сегодня, 21:24
Так готовы что до сих пор горячей воды нет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kostya_aktau
 Cain_77 (Посетители) Сегодня, 21:05
Скоро лето. Главное надеяться
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 618965450
  • Cucu
  • kostya_aktau
  • babe
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 20:38
Надеемся , что отопление дадут лучше чем горячую воду. Которой до сих пор нет.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика