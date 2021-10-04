О подключении отопления рассказали в акимате Актау

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В акимате Актау сообщили, что в городе ведутся работы по подготовке подачи тепла.



- Каждый день проводятся работы по подготовке городского хозяйства к предстоящему отопительному сезону, но согласно нормативным документам подача тепла потребителям будет в случае установления среднесуточной температуры воздуха до +8°С в течение пяти суток. Сейчас температура воздуха составляет +13. Но если будет резкое похолодание, то мы не будем дожидаться нормативных сроков, сразу дадим тепло. Коммунальные службы все готовы, - сообщили в акимате Актау.



Обычно подача теплоснабжения начинается с 15 октября.