COVID-19 выявили у семерых человек в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 1624 заболевших с положительными результатами на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано семь новых случая COVID-19.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2257 человек, из них шесть в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 12 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 949 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 328 заражений. На втором месте Нур-Султан - 287 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 174 человек.
По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2257 человек, из них шесть в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 12 летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 949 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 328 заражений. На втором месте Нур-Султан - 287 заболевших с положительными ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 174 человек.
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