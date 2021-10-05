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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 276

В Мангистауской области до 2025 года планируют реализовать проекты развития на 2,1 триллиона тенге

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Фото Рашида Исмагилова
Глава правительства отметил, что Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития.

- Реализация 214 мероприятий комплексного плана на сумму 2,1 триллиона тенге придаст новый импульс развитию области. Инвестиции в основной капитал увеличатся в два раза и составят 1,2 триллиона тенге в 2025 году. Экономика региона вырастет на 32 процента, - говорится на сайте премьер-министра РК.

Основной задачей региона на ближайшие годы должно стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта, логистики и другие.

В Мангистауской области будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100 процентов населения региона.

- Реализация плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тысяч новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27 процентов, рост реальных доходов населения на 40 процентов и в целом улучшение качества жизни и благосостояния жителей региона, — сказал Аскар Мамин.

Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом области поручено обеспечить особый контроль за вопросами создания новых рабочих мест, регулирования трудовых отношений и недопущения диспропорции в оплате и условиях труда на предприятиях. Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного плана социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.



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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 10:51
Мало создать рабочие места, важно обеспечить эти места СПЕЦИАЛИСТАМИ. Вот в чём проблема сегодня - работать некому!
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 10:45
Вот воровать будут, по чёрному.
 
 

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