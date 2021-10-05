В Мангистауской области до 2025 года планируют реализовать проекты развития на 2,1 триллиона тенге

Фото Рашида Исмагилова
Глава правительства отметил, что Мангистауская область является регионом с большим потенциалом развития.
- Реализация 214 мероприятий комплексного плана на сумму 2,1 триллиона тенге придаст новый импульс развитию области. Инвестиции в основной капитал увеличатся в два раза и составят 1,2 триллиона тенге в 2025 году. Экономика региона вырастет на 32 процента, - говорится на сайте премьер-министра РК.
Основной задачей региона на ближайшие годы должно стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта, логистики и другие.
В Мангистауской области будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100 процентов населения региона.
- Реализация плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тысяч новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27 процентов, рост реальных доходов населения на 40 процентов и в целом улучшение качества жизни и благосостояния жителей региона, — сказал Аскар Мамин.
Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом области поручено обеспечить особый контроль за вопросами создания новых рабочих мест, регулирования трудовых отношений и недопущения диспропорции в оплате и условиях труда на предприятиях. Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного плана социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.
- Реализация 214 мероприятий комплексного плана на сумму 2,1 триллиона тенге придаст новый импульс развитию области. Инвестиции в основной капитал увеличатся в два раза и составят 1,2 триллиона тенге в 2025 году. Экономика региона вырастет на 32 процента, - говорится на сайте премьер-министра РК.
Основной задачей региона на ближайшие годы должно стать развитие нефтегазового сектора, обрабатывающей промышленности, туризма, транспорта, логистики и другие.
В Мангистауской области будут реализованы проекты по развитию социальной, инженерно-коммунальной инфраструктуры. За счет принятых мер будет обеспечено качественной питьевой водой 100 процентов населения региона.
- Реализация плана обеспечит к 2025 году создание порядка 60 тысяч новых рабочих мест, рост объемов промышленности на 27 процентов, рост реальных доходов населения на 40 процентов и в целом улучшение качества жизни и благосостояния жителей региона, — сказал Аскар Мамин.
Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматом области поручено обеспечить особый контроль за вопросами создания новых рабочих мест, регулирования трудовых отношений и недопущения диспропорции в оплате и условиях труда на предприятиях. Глава правительства поручил обеспечить своевременное и качественное исполнение мероприятий утвержденного плана социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.