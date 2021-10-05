Огнеборцы Мангистау рассказали об аварийно-спасательных работах

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По данным ведомства, за прошедшую неделю подразделениями Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ осуществлены 23 выезда по тревоге.



За этот период спасатели вызволили двоих детей из запертых квартир.



В ведомстве рассказали подробности аварийно-спасательных работ:



- Утром 24 сентября спасатели оказали помощь 15-летнему психически больному подростку, который оказался запертым в квартире. Спасатели открыли входную дверь с помощью молотка, отвертки и передали подростка маме.



- В эту же ночь пожарные отправились спасать посетителей торгово-развлекательного центра «Монако» в микрорайоне «Самал». Шесть человек застряли в лифте, из них четверо выбрались самостоятельно, двоих граждан вытащили спасатели и передали сотрудникам Скорой помощи.



- Вечером 26 сентября спасатели оказали помощь 69-летней женщине, которая оказалась взаперти в туалетной комнате своей квартиры в 7 микрорайоне. Спасатели вскрыли входную дверь с помощью лома и зашли в квартиру. Сотрудник полиции совместно со спасателем вскрыли дверь туалета и помогли женщине выбраться.



- В понедельник 27 сентября спасатели вызволили двухлетнюю девочку, которая оказалась запертой в одной из квартир 7 дома в микрорайоне «Щугыла» в Жанаозене. Специалисты установили лестницу в окно квартиры, вошли в жилое помещение и открыли запертую дверь. Ребенка передали маме.



- В ночь с 27 на 28 сентября спасатели пришли на помощь пятерым жителям Актау, которые застряли на двух автомобилях в солончаке в пригороде.

Пятерых человек, находящихся в салонах машин, вытащили на безопасное место и доставили в город.



- Еще троих человек огнеборцы спасли 28 сентября. Два автомобиля «Mitsubishi» и «Toyota» застряли в салончиках в пригороде Актау.

Спасатели вытащили на безопасное место автомобили.



Спасатели области напоминают жителям о соблюдении элементарных мер безопасности:

- не оставляйте непотушенные сигареты и спички;

- следите за исправностью электрических проводов и приборов;

- не перегружайте электросети;

- используйте только исправное электрическое и газовое оборудование;

- не оставляйте детей без присмотра.