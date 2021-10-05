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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 2163

Кому должны платить жители Актау за электроэнергию в октябре?

Квитанции за использованную электроэнергию за сентябрь 2021 года жители Актау и Мунайлинского района должны оплатить в октябре компании «AllianceEnergoSnab-Актау». В последующих месяцах горожане будут производить оплату ТОО «Маңғыстау Жарық».

Иллюстрация к материалу
В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали, что два договора между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и «AllianceEnergoSnab-Актау» на энергоснабжение потребителей Актау и Мунайлинского района продолжали действовать до 3 и 5 октября включительно. Соответственно, оплату за использованную электроэнергию в сентябре 2021 года потребители обязаны произвести в филиал ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

- Все последующие платежи за потребленную электроэнергию потребители обязаны производить в ТОО «Маңғыстау Жарық». Счета на оплату электроэнергии, потребленной в октябре, придут горожанам в ноябре от ТОО «Маңғыстау Жарық», - сообщили в компании.

Ранее в ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказывали, каким образом будут обеспечивать население Актау и Мунайлинского района бесперебойным электроснабжением и ответили на волнующие вопросы жителей Актау.

Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.

Жители Мангистау могут задать интересующие вопросы в комментариях на сайте Lada.kz. На них ответит директор ТОО «Маңғыстау Жарық».



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Комментарии ( 3 )

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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:45
В уведомлении Каспи банк, стоит счет за сентябрь от Альянса, получается в ноября поменяется, или как то все будет в ручном виде как раньше beer2
 
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  • tolk
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  • zhanino
  • leo529
  • Галина63
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 13:33
1. что делать, если принесут две квитанции?
2. Я так понял, Альянс оспаривает расторжение договора в суде, потом не получится, что население - должники сразу двух контор?

А комментарии хотелось бы получить не от спорящих организаций, а от государственного регулятора типа Антимонопольного комитета или кто этим заведует?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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DiDa (Посетители) Сегодня, 13:26
Что то они поспешили со счетами кажется. Вроде счета приходили, там не было Альянса. Какой-то не совсем понятный счет типа как единый что ли принесли. Кто, за что, кому ничего не понятно.
 
 

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