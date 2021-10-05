Кому должны платить жители Актау за электроэнергию в октябре?

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В ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказали, что два договора между ТОО «МАЭК-Казатомпром» и «AllianceEnergoSnab-Актау» на энергоснабжение потребителей Актау и Мунайлинского района продолжали действовать до 3 и 5 октября включительно. Соответственно, оплату за использованную электроэнергию в сентябре 2021 года потребители обязаны произвести в филиал ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».
- Все последующие платежи за потребленную электроэнергию потребители обязаны производить в ТОО «Маңғыстау Жарық». Счета на оплату электроэнергии, потребленной в октябре, придут горожанам в ноябре от ТОО «Маңғыстау Жарық», - сообщили в компании.
Ранее в ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказывали, каким образом будут обеспечивать население Актау и Мунайлинского района бесперебойным электроснабжением и ответили на волнующие вопросы жителей Актау.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.
Жители Мангистау могут задать интересующие вопросы в комментариях на сайте Lada.kz. На них ответит директор ТОО «Маңғыстау Жарық».
- Все последующие платежи за потребленную электроэнергию потребители обязаны производить в ТОО «Маңғыстау Жарық». Счета на оплату электроэнергии, потребленной в октябре, придут горожанам в ноябре от ТОО «Маңғыстау Жарық», - сообщили в компании.
Ранее в ТОО «Маңғыстау Жарық» рассказывали, каким образом будут обеспечивать население Актау и Мунайлинского района бесперебойным электроснабжением и ответили на волнующие вопросы жителей Актау.
Напомним, ТОО «МАЭК-Казатомпром» второй раз уведомляет о расторжении договора с ТОО «AllianceEnergoSnab». ТОО «МАЭК-Казатомпром» известил о порядке энергоснабжения розничных потребителей.
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно взаимоотношений с энергоснабжающими организациями в связи с их сменой.
Жители Мангистау могут задать интересующие вопросы в комментариях на сайте Lada.kz. На них ответит директор ТОО «Маңғыстау Жарық».