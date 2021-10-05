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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 957

В аэропорту Актау казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности

В аэропорту Актау появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных.

Фото из доступных источников
- Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, авторизованному пользователю в приложении eGov mobile необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполётного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе, - сообщает комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем комитета гражданской авиации, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, АО «Авиационная администрация Казахстана», авиакомпаниями и аэропортами Республики Казахстан и АО «Национальные Информационные Технологии».

Сервис цифровых документов функционирует в пилотном режиме, и перелёты по цифровым документам доступны только между городами Нур-Султан, Алматы, Актобе, Шымкент, Туркестан и Актау. Пассажирам, которые планируют воспользоваться сервисом в вышеупомянутых аэропортах, на время пилотного проекта рекомендуется иметь при себе и оригинал удостоверения личности.



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