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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:46

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Два водовода от месторождения «Куюлус-Меловое» обещают провести в Мангистауской области

Какие проекты в сфере водоснабжения планируют реализовать в Мангистауской области, рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Иллюстрация к материалу
- Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области, в сфере водоснабжения предусмотрены три проекта на общую сумму 170 миллиардов тенге, - сказал Сериккали Брекешев.

Так, по данным ведомства, за счёт частных инвестиций АО «НК «КазМунайГаз» в объёме более 123 миллиардов тенге (123,7 млрд тенге) планируется проведение реконструкции магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау» протяжённостью 171 км.

- Это улучшит водоснабжение для одного города и 15 сельских населённых пунктов с численностью 226 тысяч человек. Пропускная способность будет увеличена с 110 до 170 тыс. м3/сутки, - пояснил Сериккали Брекешев.

Кроме того, по словам главы Минэкологии, планируется строительство двух водоводов: «Актау-Курык-Жетибай-Шетпе» и «от месторождения «Куюлус-Меловое» до опреснительного завода «Каспий» общей протяжённостью порядка 243 км.

- На сегодня ведётся разработка проектной документации. Это позволит обеспечить и улучшить водоснабжение для 15 сельских населённых пунктов общей численностью 278 тысяч человек, - заключил министр.



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