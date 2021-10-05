Два водовода от месторождения «Куюлус-Меловое» обещают провести в Мангистауской области

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- Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области, в сфере водоснабжения предусмотрены три проекта на общую сумму 170 миллиардов тенге, - сказал Сериккали Брекешев.
Так, по данным ведомства, за счёт частных инвестиций АО «НК «КазМунайГаз» в объёме более 123 миллиардов тенге (123,7 млрд тенге) планируется проведение реконструкции магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау» протяжённостью 171 км.
- Это улучшит водоснабжение для одного города и 15 сельских населённых пунктов с численностью 226 тысяч человек. Пропускная способность будет увеличена с 110 до 170 тыс. м3/сутки, - пояснил Сериккали Брекешев.
Кроме того, по словам главы Минэкологии, планируется строительство двух водоводов: «Актау-Курык-Жетибай-Шетпе» и «от месторождения «Куюлус-Меловое» до опреснительного завода «Каспий» общей протяжённостью порядка 243 км.
- На сегодня ведётся разработка проектной документации. Это позволит обеспечить и улучшить водоснабжение для 15 сельских населённых пунктов общей численностью 278 тысяч человек, - заключил министр.
Так, по данным ведомства, за счёт частных инвестиций АО «НК «КазМунайГаз» в объёме более 123 миллиардов тенге (123,7 млрд тенге) планируется проведение реконструкции магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» на участке «Бейнеу-Актау» протяжённостью 171 км.
- Это улучшит водоснабжение для одного города и 15 сельских населённых пунктов с численностью 226 тысяч человек. Пропускная способность будет увеличена с 110 до 170 тыс. м3/сутки, - пояснил Сериккали Брекешев.
Кроме того, по словам главы Минэкологии, планируется строительство двух водоводов: «Актау-Курык-Жетибай-Шетпе» и «от месторождения «Куюлус-Меловое» до опреснительного завода «Каспий» общей протяжённостью порядка 243 км.
- На сегодня ведётся разработка проектной документации. Это позволит обеспечить и улучшить водоснабжение для 15 сельских населённых пунктов общей численностью 278 тысяч человек, - заключил министр.
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