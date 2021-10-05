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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:40

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Четыре мусорных полигона обещают создать в Мангистауской области

Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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- Ряд мероприятий Комплексного плана направлен на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет построено четыре полигона твёрдых бытовых отходов, - сказал Асет Иргалиев на заседании правительства.

Также, по его словам, для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство трёх модульных пожарных частей и реализация проекта «Безопасный город».

Ранее Асет Иргалиев представил Комплексный план по развитию Мангистауской области.

- Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объём инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 триллиона тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 миллиарда тенге, местного бюджета – 118,3 миллиарда тенге, а также частные инвестиции – 1,6 триллиона тенге, - сообщил глава МНЭ РК.



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