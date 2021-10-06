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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 232

В Мангистау за сутки зарегистрировали шесть случаев COVID-19

В Мангистауской области коронавирус выявили у шести человек, сообщает coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
Также в области 40 фактов выздоровления.

Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 419 заражений. На втором месте Нур-Султан, где 290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 169 человек.

С начала пандемии в Мангистауской области зарегистрировано 22 955 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 20 428 человек.

В настоящее время первым компонентом вакцинировано 158 366 человек, вторым компонентом - 136 390 человек.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 6 октября, в «красной» зоне находятся Нур-Султан, Алматы, а также Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

В «жёлтой» зоне Шымкент, Атырауская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Западно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская и Кызылординская области.



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