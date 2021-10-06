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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:00

Просмотров: 998

Опреснительный завод начали строить в пригороде Актау

Строительство опреснительного завода проводится за счёт частных инвестиций, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Строительство нового опреснительного завода началось в районе села Акшукур на берегу Каспийского моря. Общая площадь земельного участка - 50 гектаров. Здесь будут установлены водные бассейны и оборудование для опреснения воды ёмкостью 40 тысяч кубометров. Стоимость инвестиционного проекта составляет четыре миллиарда тенге.

- В ходе визита президента в Мангистаускую область было дано поручение по решению проблем с водообеспечением. Мы приступили к ускорению проекта, направленного на бесперебойное снабжение качественной питьевой водой для населения. Заключены необходимые соглашения с местным инвестором, - отметил аким Актау Нурдаулет Килыбай.


Опреснительный завод начали строить в пригороде Актау


​Планируемая мощность нового завода - более 20 тысяч кубометров в сутки. На первом этапе проекта будет установлено оборудование по опреснению воды на пять тысяч кубометров в сутки. Запуск первого этапа запланирован на 2022 год.

- На данный момент техники достаточно. Начались раскопки канала. Заказываем необходимое оборудование. Часть поставляется из США и Европы, остальное из Ирана, - сообщил инвестор проекта Есман Жумабаев.


Опреснительный завод начали строить в пригороде Актау



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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 10:33
Минерализовать воду чем будете?
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 10:27
Начались раскопки канала.

Чем? Ковшовым экскаватором? Пожалейте технику! Для таких работ нужна камнерезная машина...
 
 

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