Опреснительный завод начали строить в пригороде Актау

- В ходе визита президента в Мангистаускую область было дано поручение по решению проблем с водообеспечением. Мы приступили к ускорению проекта, направленного на бесперебойное снабжение качественной питьевой водой для населения. Заключены необходимые соглашения с местным инвестором, - отметил аким Актау Нурдаулет Килыбай.

- На данный момент техники достаточно. Начались раскопки канала. Заказываем необходимое оборудование. Часть поставляется из США и Европы, остальное из Ирана, - сообщил инвестор проекта Есман Жумабаев.

Строительство нового опреснительного завода началось в районе села Акшукур на берегу Каспийского моря. Общая площадь земельного участка - 50 гектаров. Здесь будут установлены водные бассейны и оборудование для опреснения воды ёмкостью 40 тысяч кубометров. Стоимость инвестиционного проекта составляет четыре миллиарда тенге.​Планируемая мощность нового завода - более 20 тысяч кубометров в сутки. На первом этапе проекта будет установлено оборудование по опреснению воды на пять тысяч кубометров в сутки. Запуск первого этапа запланирован на 2022 год.