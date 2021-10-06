График подачи тепла в Актау предоставили в акимате

Подача тепла в городские квартиры начнёт осуществляться с 7 октября. В течение трех дней, то есть до 10 октября, теплом будут обеспечены все микрорайоны.Также сообщается, что школы и предприятия будут подключаться вместе с микрорайонами.ПКСК, которые не получили Паспорта технической готовности, будут подключены в последнюю очередь.