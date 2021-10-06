«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Октября
+13...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.64 KZT
  • €1 = 492.67 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 2909

График подачи тепла в Актау предоставили в акимате

Опубликован график подключения теплосети на предстоящий отопительный сезон.

Фото из доступных источников
Подача тепла в городские квартиры начнёт осуществляться с 7 октября. В течение трех дней, то есть до 10 октября, теплом будут обеспечены все микрорайоны.

Также сообщается, что школы и предприятия будут подключаться вместе с микрорайонами.

ПКСК, которые не получили Паспорта технической готовности, будут подключены в последнюю очередь.

График подачи тепла в Актау предоставили в акимате


График подачи тепла в Актау предоставили в акимате


График подачи тепла в Актау предоставили в акимате


График подачи тепла в Актау предоставили в акимате



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 18:24
Кому жарко, может открыть окна.
 
-1
  • Ingul
 Не поддерживаю Поддерживаю
uzcepilov (Посетители) Сегодня, 16:12
Лучше бы догадались полотенцесушители подключить!!! А то каждый год одно и то-же! По прогнозам впереди потепление, а нам батареи! Опять будем задыхаться!
 
-3
  • serega111777
  • zhanino
  • Ingul
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alesha
  • uzcepilov
 ABCD (Посетители) Сегодня, 15:47
Подачу тепла нужно осуществлять согласно погодным условиям! А как вздумается. На следующей неделе ожидается потепление до +20 ,и опять жарища дома!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика