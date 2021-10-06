Достучаться до властей: Предприниматели третий год не могут добиться ремонта дорог в пригороде Актау

- Дороги пришли в негодность и имеют многочисленные повреждения, размер которых превышает предельно допустимые нормы. Данные повреждения представляют опасность для участников дорожного движения. После осадков дороги превращаются в непроходимое болото, - сообщили предприниматели.

- После завершения этих работ будет разработана специальная проектно-сметная документация и запрошены средства из бюджета. При их выделении будут проводиться соответствующие работы, - заверили в акимате.

Представители 15 компаний, работающих в промышленной зоне №6, еще в 2019 году обратились с первым письмом, адресованным на имя акима Актау - тогда еще Галымжана Ниязова - с просьбой рассмотреть возможность асфальтирования автодороги. Тогда в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог в устной форме обещали рассмотреть данную проблему в 2020 году, но просьба так и осталась без внимания.Летом этого года предприниматели отправили очередное письмо на имя акима Актау.В акимате на этот раз им сообщили, что в настоящее время проводится инвентаризация и обследование автомобильных дорог промышленной зоны №6.