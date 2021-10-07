Акция «Подарки хвостикам» пройдет в Актау

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По словам Лилии Алтуховой, это четвёртая по счёту подобная акция, которая проходит в Актау. Организаторы, как и всегда, будут рады принять подарки для своих пушистых подопечных.



Мероприятие запланировано на предстоящее воскресенье, 10 октября, на площади «Ынтымак» - с 12:00 до 16:00.



Предпочтительно помочь можно крупами (кроме бобовых и перловки), сухими и влажными кормами, наполнителями (самый бюджетный - это древесный), простынями, корпе, коврами, шприцами, впитывающими пелёнками, игрушками, лежанками и когтеточками.



Иную информацию можно уточнить уточнить по номерам: 8 771 079 0880 и 8 708 829 0837.