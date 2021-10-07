В Мангистау COVID-19 выявили у 10 человек

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 2646 человек, из них 25 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 202 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и шесть летальных исходов.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 965 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 423 заражения. На втором месте Нур-Султан - 281 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 172 человек.
На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 22 965 случаев заболевания COVID-19.
Лидером по числу заражений за сутки в Казахстане является Алматы, там зафиксировано 423 заражения. На втором месте Нур-Султан - 281 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, замыкает тройку Карагандинская область. Там коронавирус подтвердился у 172 человек.
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