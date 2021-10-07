В акимате Актау рассказали про строительство новых школ

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Жители Актау обеспокоены отсутствием школ в новых микрорайонах города.



- В 16, 17 и 19 микрорайонах школ не будет, все продано в частную собственность. Поэтому в соседних микрорайонах в школах по 12 первых классов, - жалуются жители Актау.



В городском акимате рассказали, что за счет государственного бюджета ведутся строительно-монтажные работы школ на 1200 мест в 18, 19 А и 31А микрорайонах Актау.



- Кроме того, на основе государственного натурного гранта начато строительство начальной школы на 600 мест в 18А микрорайоне (ТОО«Батыс Инвестгрупп») и начальной школы на 240 мест в 17 микрорайоне (рядом детский сад на 160 мест). К тому же, посредством государственно-частного партнерства разрабатывается проектно-сметная документация школ на 1200 мест в 17 микрорайоне, на 1500 мест в 20, 33 микрорайонах, и за счет государственного бюджета на 1200 мест в 16 и 19 микрорайонах. Итоги экспертизы по пяти школам будут подведены до конца года, строительные работы планируется начать в 2022 году, - сообщили в акимате Актау.