В селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория

По данным акимата, новое медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Функционируют более 40 кабинетов.- Открывшаяся амбулатория укомплектована необходимыми медицинскими кадрами. Всего в амбулатории работают 26 медицинских работников. Молодые специалисты из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки, - рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена.В акимате отметили, что до открытия амбулатории большинство жителей приходили на приемы к врачам местной поликлиники, которая находилась в аварийном состоянии и уже давно не отвечала потребностям сельчан. В течение года в этой поликлинике провели капитальный ремонт. И на сегодняшний день количество зарегистрированных в сельской амбулатории составляет 5088 человек.Численность населения села Кызылсай - 7500 человек.На новый проект средства были выделены в рамках программы «Дорожная карта занятости».- В рамках комплексного плана социально-экономического развития Жанаозена на 2019-2025 годы и плана предвыборной программы мероприятий партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!» был запущен проект по повышению качества жизни сельского населения. Учитывая рост и развитие села, а также показатель рождаемости, будет функционировать новая амбулатория. Теперь у жителей села Кызылсай есть возможность получить необходимую медицинскую помощь, не выезжая в город, - сказал аким Жанаозена Максат Ибагаров.