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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 185

В селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория

В селе Кызылсай близ Жанаозена открылась врачебная амбулатория, куда единовременно смогут обратиться до 50 пациентов, сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

Фото пресс-службы ведомства
По данным акимата, новое медицинское учреждение оснащено современным оборудованием, теперь пациенты смогут воспользоваться услугами ультразвукового, рентгеновского обследования, стоматологии и лаборатории. Функционируют более 40 кабинетов.

В селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория


- Открывшаяся амбулатория укомплектована необходимыми медицинскими кадрами. Всего в амбулатории работают 26 медицинских работников. Молодые специалисты из числа прибывших по распределению охвачены мерами социальной поддержки, - рассказали в пресс-службе акимата Жанаозена.

В акимате отметили, что до открытия амбулатории большинство жителей приходили на приемы к врачам местной поликлиники, которая находилась в аварийном состоянии и уже давно не отвечала потребностям сельчан. В течение года в этой поликлинике провели капитальный ремонт. И на сегодняшний день количество зарегистрированных в сельской амбулатории составляет 5088 человек.

В селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория


Численность населения села Кызылсай - 7500 человек.

На новый проект средства были выделены в рамках программы «Дорожная карта занятости».

В селе Кызылсай открылась врачебная амбулатория


- В рамках комплексного плана социально-экономического развития Жанаозена на 2019-2025 годы и плана предвыборной программы мероприятий партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!» был запущен проект по повышению качества жизни сельского населения. Учитывая рост и развитие села, а также показатель рождаемости, будет функционировать новая амбулатория. Теперь у жителей села Кызылсай есть возможность получить необходимую медицинскую помощь, не выезжая в город, - сказал аким Жанаозена Максат Ибагаров.



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