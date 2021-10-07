СМИ: Жителям Мангистау тяжелее выживать на минимальную и среднемесячную зарплаты

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Где в Казахстане тяжелее выживать, выяснили журналисты информационного сайта LS.
- По данным бюро нацстатистики за второй квартал 2021 года, прожиточный минимум в республике составил 36,4 тысячи тенге. Это 85,8 процента дохода казахстанца, который получает минимальную зарплату (МЗП) в 42,5 тысячи тенге. При этом жителям Мангистауской области придется потратить на прожиточный минимум (41,4 тысячу тенге) практически всю МЗП - 97,6 процента, - отмечается на сайте издания.
Чуть легче живется жителям столицы, где самые необходимые расходы составляют 40,9 тысячи тенге. Так, они отдают 96,3 процента своих доходов. Также больше 90 процентов данный показатель в Алматы. Меньше всего доля прожиточного минимума в МЗП в Западно-Казахстанской области – 78,1 процента.
- В то же время, если сравнивать среднемесячные зарплаты казахстанцев, то в среднем по стране доля минимальных расходов составит 15,6 процента от дохода в 233,5 тысячи тенге. Больше всего данный показатель в Северо-Казахстанской области – 19,8 процента, а меньше всего в Атырауской области – 9,5 процента. Это связано со значительной разницей в доходах в данных регионах, - отмечается на сайте LS.
- По данным бюро нацстатистики за второй квартал 2021 года, прожиточный минимум в республике составил 36,4 тысячи тенге. Это 85,8 процента дохода казахстанца, который получает минимальную зарплату (МЗП) в 42,5 тысячи тенге. При этом жителям Мангистауской области придется потратить на прожиточный минимум (41,4 тысячу тенге) практически всю МЗП - 97,6 процента, - отмечается на сайте издания.
Чуть легче живется жителям столицы, где самые необходимые расходы составляют 40,9 тысячи тенге. Так, они отдают 96,3 процента своих доходов. Также больше 90 процентов данный показатель в Алматы. Меньше всего доля прожиточного минимума в МЗП в Западно-Казахстанской области – 78,1 процента.
- В то же время, если сравнивать среднемесячные зарплаты казахстанцев, то в среднем по стране доля минимальных расходов составит 15,6 процента от дохода в 233,5 тысячи тенге. Больше всего данный показатель в Северо-Казахстанской области – 19,8 процента, а меньше всего в Атырауской области – 9,5 процента. Это связано со значительной разницей в доходах в данных регионах, - отмечается на сайте LS.
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