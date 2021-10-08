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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:49

Просмотров: 1523

Одиночный пикет против чиновников провела жительница Мангистау

Жительница Мангистау устроила одиночный пикет у стен областного акимата.

Фото из открытых источников
Женщина с плакатом в руках требует отставки акима Жанаозена и других чиновников.

- Персонально требую отставки акима, госслужащих Жанаозена. Осточертели лжезаконы, лжемедицина, безработица и т.п., - написано на плакате.



По словам женщины, выйти с плакатом к акимату её вынудило безразличие со стороны властьимущих.

- Мне надоело то, что в нашей стране сплошное беззаконие. Везде надо иметь знакомых для того, чтобы что-то получить. Мой сын инвалид, и ему по закону положены подгузники и пелёнки, но даже этого я не могу получить. Раньше через местный бюджет всё получали, сейчас через портал. Я заказала, но по дороге они потерялись. Они ведь не могли сами убежать, значит их кто-то украл. Мне нужно не личное внимание Нурлана Ногаева или кого-то ещё, я хочу, чтобы на местах работали законы, – рассказала женщина.



В акимате области и в полиции региона ситуацию пока не прокомментировали.



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Комментарии ( 2 )

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Андpей (Посетители) Сегодня, 22:02
Хорошо ещё ОМОН не вызвали, для разгона злостных демонстрантов. Только мне кажется это ничего не изменит, один в поле не воин.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Феникс
  • shurik_kz11
  • Empro
 chrome (Посетители) Сегодня, 19:53
Женщина молодец! И это нормально что-то требовать!
 
 

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