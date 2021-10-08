Одиночный пикет против чиновников провела жительница Мангистау





Женщина с плакатом в руках требует отставки акима Жанаозена и других чиновников.- Персонально требую отставки акима, госслужащих Жанаозена. Осточертели лжезаконы, лжемедицина, безработица и т.п., - написано на плакате.По словам женщины, выйти с плакатом к акимату её вынудило безразличие со стороны властьимущих.- Мне надоело то, что в нашей стране сплошное беззаконие. Везде надо иметь знакомых для того, чтобы что-то получить. Мой сын инвалид, и ему по закону положены подгузники и пелёнки, но даже этого я не могу получить. Раньше через местный бюджет всё получали, сейчас через портал. Я заказала, но по дороге они потерялись. Они ведь не могли сами убежать, значит их кто-то украл. Мне нужно не личное внимание Нурлана Ногаева или кого-то ещё, я хочу, чтобы на местах работали законы, – рассказала женщина.В акимате области и в полиции региона ситуацию пока не прокомментировали.